Van Dijk: ’WK-teleurstelling motiveert mij bij Liverpool’

„De WK-teleurstelling heeft me hier (bij Liverpool, red.) gemotiveerd. We staan in de competitie nogal wat punten achter Arsenal, maar het seizoen kan nog heel gek gaan lopen. We moeten realistisch zijn en denken op dit moment niet aan de titel”, zegt Van Dijk, die met Liverpool een achterstand van 15 punten heeft op koploper Arsenal. „We moeten ons concentreren op de wedstrijden die voor ons liggen. We moeten wedstrijden winnen en dan zien we wel.”

De aanvoerder van Oranje miste op het WK in Qatar de eerste penalty in de strafschoppenreeks nadat de kwartfinale tegen de uiteindelijke wereldkampioen Argentinië in 2-2 was geëindigd. Om de teleurstelling van de verloren kwartfinale te verwerken, sloot Van Dijk zich tijdens een vakantie volledig af van de voetbalwereld. De aanvoerder wil Oranje aan het eind van het seizoen naar de overwinning in de Nations League leiden.

„Ik heb het gevoel dat we een fantastisch team hebben. Het wordt een nieuw tijdperk met Ronald Koeman, die terugkeert als bondscoach. We hebben jonge spelers die doorkomen. Hopelijk kunnen we in de zomer iets moois doen op het eindtoernooi van de Nations League. Het is een toernooi dat ik heel graag wil winnen. Ook al is het het einde van een lang seizoen en zijn we waarschijnlijk al helemaal kapot”, zegt Van Dijk.

De Final Four van de Nations League wordt van 14 tot en met 18 juni in Rotterdam en Enschede gespeeld. Naast Nederland doen Kroatië, Italië en Spanje mee.