Liefde van Alderweireld voor Ajax heel groot: ’Voor heel weinig bijgetekend’

„We waren in 2011 net voor het eerst in zeven jaar kampioen geworden, maar Rik van den Boog (de toenmalig algemeen directeur, red.) vroeg me salaris in te leveren, omdat Ajax écht in de schulden zat. Dus om Ajax een transfersom te gunnen, heb ik letterlijk voor heel weinig bijgetekend. Op zijn beurt heeft Marc Overmars mij weer geholpen door geen al te hoog bedrag aan Atletico Madrid te vragen.”

Vrijdag speelt de Belg tegen Nederland. Alderweireld kijkt uit naar de ontmoeting met Louis van Gaal. „Ik ken hem niet goed. Maar hij zat bij Ajax toen ik daar aankwam. Meneer Van Gaal kwam af en toe kijken bij de B2, waar ik toen in speelde. Jammer genoeg heb ik hem nooit echt uitgebreid gesproken, omdat hij kort daarna vertrok. Hij heeft een fantastische carrière gehad, heel mooi.”