Astana juicht in Kazachstan en Italië, Lazkano de beste in Spanje

Voor het tweede jaar op rij heeft Italië een behoorlijk verrassende kampioen. Simone Velasco (27) was de snelste van een klein groepje. De coureur van Astana toonde dat hij na 227 kilometer snellere benen had dan onder anderen Lorenzo Rota, Kristian Sbaragli en voormalig Europees kampioen Matteo Trentin. Velasco staat niet op de lijst voor de Tour de France.

Uiteraard ging Astana ook in Kazachstan met de champagne aan de haal. Alexey Lutsenko (30) - die eerder in de week ook al de tijdrittitel pakte - kroonde zich voor de derde keer in zijn loopbaan tot de beste van zijn land. Lutsenko is een van de kopstukken van Astana in de Tour. De voorbije twee jaar eindigde hij in de top10.

In Spanje ging de titel naar Oier Lazkano (23) van Team Movistar. Hij kwam met een kleine voorsprong op het supertalent Juan Ayuso solo over de streep. Midweeks was Lazkano nog drie tellen te traag om de tijdrititel te pakken. Het is nog onduidelijk of de kersvers kampioen in de Tour rijdt, Movistar heeft zijn selectie nog niet compleet. Bij de vrouwen was de kampioenstrui voor Mavi Garcia.

Bekijk ook: Demi Vollering Nederlands kampioen op de weg

Overige landen