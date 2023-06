Evenepoel ook de beste van België, Pogacar met dubbel op zak naar de Tour

Mocht Remco Evenepoel (23) deze zomer zijn wereldtitel niet prolongeren, dan kan hij in ieder geval de kleuren van België gaan dragen. De coureur van Soudal Quick-Step won de sprint met het jonge talent Alec Segaert. Bij de vrouwen was Lotte Kopecky de beste. Marlen Reusser, eveneens van SD Worx, was de beste in de Zwitserse wegwedstrijd.

Mattias Skjelmose (22) heeft zijn vorm van de Ronde van Zwitserland doorgetrokken door kampioen van Denemarken te worden. De coureur van Trek-Segafredo, die ook naar de Tour de France gaat, kwam na een knappe solo met bijna een minuut voorsprong aan de meet.

Emmanuel Buchmann (30) is de nieuwe kampioen van Duitsland. De klimmer was de gelukkige om de haast traditionele overmacht van Bora-hansgrohe te bekronen. Op het podium stonden ook zijn teamgenoten Nico Denz en Maximillian Schachmann. Buchmann is aanwezig in de Tour, waar hij vier jaar geleden als eens vierde werd. In 2015 was hij ook als eens kampioen.

Valentin Madouas. Ⓒ ANP/HH

Een loodzwaar en heerlijk kampioenschap in Frankrijk is ten prooi gevallen aan Valentin Madouas (26). Na een ware uitputtingslag, waarbij onder anderen tweevoudig wereldkampioen Julian Alaphilippe afhaakte, kwam de allrounder solo over de streep. Madouas rijdt voor Groupama-FDJ de Tour de France.

Ben Healy. Ⓒ ANP/HH

De revelatie van het wielerseizoen heeft zich gekroond tot kampioen van Ierland. Ben Healy (22) van EF Education-Easypost verpletterde de tegenstand en had aan de meet bijna vijf minuten voorsprong op nummer twee Rory Townsend. De nummer twee van de voorbije Amstel Gold Race reed al de Giro d’Italia en zal niet in de Tour de France verschijnen.

Voor het tweede jaar op rij heeft Italië een behoorlijk verrassende kampioen. Simone Velasco (27) was de snelste van een klein groepje. De coureur van Astana toonde dat hij na 227 kilometer snellere benen had dan onder anderen Lorenzo Rota, Kristian Sbaragli en voormalig Europees kampioen Matteo Trentin. Velasco staat niet op de lijst voor de Tour de France.

Simone Velasco zal een jaar in het rood-wit-groen rijden. Ⓒ ANP/HH

Uiteraard ging Astana ook in Kazachstan met de champagne aan de haal. Alexey Lutsenko (30) - die eerder in de week ook al de tijdrittitel pakte - kroonde zich voor de derde keer in zijn loopbaan tot de beste van zijn land. Lutsenko is een van de kopstukken van Astana in de Tour. De voorbije twee jaar eindigde hij in de top10.

Tadej Pogacar (24) was zondag overtuigend de beste in het kampioenschap van Slovenië. Het was na het tijdritgoud de tweede titel van de week voor de tweevoudig Tour-winnaar, die hiervoor twee maanden niet had gekoerst vanwege een polsbreuk. Hij geldt de komende weken als de belangrijkste uitdager van Jonas Vingegaard.

In Spanje ging de titel naar Oier Lazkano (23) van Team Movistar. Hij kwam met een kleine voorsprong op het supertalent Juan Ayuso solo over de streep. Midweeks was Lazkano nog drie tellen te traag om de tijdrititel te pakken. Het is nog onduidelijk of de kersvers kampioen in de Tour rijdt, Movistar heeft zijn selectie nog niet compleet. Bij de vrouwen was de kampioenstrui voor Mavi Garcia.

De kampioen van Zwitserland luistert naar de naam Marc Hirschi (24). Hij had nog de meeste power in zijn benen van een uitgedunde groep. Het is de eerste nationale titel voor de coureur van UAE Team Emirates, die in plaats van de Tour de Ronde van Oostenrijk gaat rijden.

