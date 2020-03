Van der Poel hervat training, maar mijdt Strade Bianche

De 25-jarige Van der Poel was na de Ronde van de Algarve ziek geworden, maar is inmiddels weer hersteld. „Het gaat weer goed met hem. Hij zal zo’n twee weken in Spanje verblijven om daar de training verder te vervolgen. Mathieu heeft gisteren thuis nog getraind met Zdenek Stybar”, liet een woordvoerder van de ploeg weten. Van der Poel is overigens niet getest op het coronavirus, dat momenteel de wereld in zijn greep houdt. Dit omdat niets er op wees dat hij daar mee besmet zou zijn.

Een deel van de Belgische ploeg is overigens wel zonder Van der Poel naar Italië afgereisd, maar zal na een trainingsrit eveneens richting Spanje gaan. MvdP zou zaterdag Strade Bianche rijden, maar zijn ploeg zal daar net als Jumbo-Visma en Mitchelton-Scott niet aan de start verschijnen. De kans lijkt overigens klein dat de koers doorgaat. Vanwege de dreiging van het virus hebben meerdere ploegen zich al afgemeld, waaronder Groupama-FDJ.

Bij de Franse formatie zijn niet genoeg renners beschikbaar. Er zitten nog de nodigde leden van Groupama-FDJ tot 14 maart in quarantaine in de Verenigde Arabische Emiraten, waar eerder vanwege het nieuwe coronavirus een koers werd afgebroken. Groupama-FDJ verblijft samen met Gazprom en Cofidis nog altijd in quarantaine in een hotel in Abu Dhabi. De teams wachten nog op de volledige uitslagen van de medische testen.