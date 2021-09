Oud-international Eljero Elia wil ADO Den Haag helpen en gaat meetrainen

De 30-voudig international van Oranje (twee doelpunten) voerde de afgelopen weken al wat gesprekken met de clubleiding van ADO over een mogelijke terugkeer. Vanwege de beroerde financiële situatie heeft de club uit de Keuken Kampioen Divisie voorlopig niet de mogelijkheid om Elia toe te voegen aan de selectie van trainer Ruud Brood.

„Natuurlijk zou het prachtig zijn om mijn carrière af te sluiten bij de club waar het voor mij allemaal begon, maar in deze fase wil ik ADO Den Haag helpen waar mogelijk”, zegt Elia. „Daarom heb ik besloten om nu alvast bij ADO Den Haag te zijn. Op dit moment kijk ik er vooral naar uit om met de groep mee te trainen. En wat er verder gaat gebeuren, wacht ik rustig af.”

Elia brak tussen 2004 en 2007 door in het geel-groen van ADO. De linksbuiten speelde daarna voor FC Twente, Hamburger SV, Juventus, Werder Bremen, Southampton, Feyenoord en Basaksehir. Met Feyenoord werd Elia in 2017 kampioen van de Eredivisie. Afgelopen seizoen speelde de Hagenaar twintig competitiewedstrijden voor FC Utrecht. Elia, wiens laatste interland dateert van ruim drie jaar geleden, deed als invaller mee aan de verloren WK-finale in 2010 tegen Spanje (0-1).

De proflicentie van ADO is in gevaar vanwege geldgebrek. De club kreeg vorige week voor de tweede keer 3 punten aftrek van de licentiecommissie, al is die straf voorlopig niet van kracht omdat ADO beroep heeft aangetekend. De ploeg van Brood staat nu met 13 punten uit zeven duels op de vierde plaats.

De Chinese eigenaar United Vansen wil ADO al geruime tijd verkopen, maar vooralsnog is het daar nog niet van gekomen. Komende maand moet duidelijk zijn of ADO gered kan worden.

