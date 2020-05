Weghorst en Wolfsburg bezorgen Bosz pijnlijke avond

Wout Weghorst scoorde niet, maar ging evengoed met een grote glimlach weg uit Leverkusen. De spits zag zijn ploeggenoot Marin Pongracic kort voor rust de openingstreffer binnenkoppen, en de Kroaat herhaalde dat kunstje een kwartier voor tijd nog eens.

Vrije trappen

Twee scherp aangesneden vrije trappen van Maximilian Arnold stonden aan de basis van de goals van de verdediger. Arnold maakte met een van richting veranderde vrije trap zelf halverwege de tweede helft de 0-2, terwijl Renato Steffen drie minuten later de wedstrijd definitief in het slot gooide.

De tegengoal van Julian Baumgartlinger kort voor tijd was er slechts eentje voor de statistieken. Door de nederlaag verzuimde Bosz’ elftal de derde plek (tijdelijk) van RB Leipzig over te nemen. Sterker, door de dikke nederlaag van Leverkusen en het punt (0-0) dat Borussia Mönchengladbach pakte bij Werder Bremen (met Davy Klaassen in de basis), duikelde Bosz met zijn mannen naar de vijfde plaats.

Dost en De Guzman knokken zich terug

Eintracht Frankfurt knokte zich in de thuiswedstrijd tegen SC Freiburg in de slotfase terug van een 1-3 achterstand. Het werd uiteindelijk 3-3. Bas Dost werd bij Frankfurt in de 74e minuut naar de kant gehaald. De Nederlandse spits zag de Japanner Daichi Kamada en de Amerikaan Timothy Chandler alsnog een punt redden voor zijn ploeg. Jonathan de Guzman viel in de 74e minuut in bij Frankfurt.

