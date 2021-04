Noa Lang ondanks treffer onderuit met Club Brugge in Belgische kraker

Brugge nam in de beginfase van de tweede helft de leiding. Noa Lang scoorde in de 53e minuut na een goede individuele actie. De oud-Ajacied was op de reservebank begonnen en kwam in de rust in het veld. Hij liep eind maart in de groepswedstrijd van Jong Oranje tegen Jong Duitsland op het EK in Hongarije een bovenbeenblessure op. Vorige week ontbrak Lang door die blessure in de ontmoeting met Kortrijk en tegen Anderlecht maakte de jeugdinternational voor het eerst weer deel uit van de selectie.

Het doelpunt van Lang (zijn dertiende van dit seizoen) bleek niet genoeg voor Club Brugge, dat al zeker was van deelname aan de play-offs voor de landstitel. De Duitser Lukas Nmecha maakte in de 72e minuut gelijk en kort daarna bracht Albert Sambi Lokonga de thuisploeg op voorsprong.

Aanvoerder Ruud Vormer en Bas Dost speelden de hele wedstrijd mee bij Brugge. Tahith Chong viel in de 82e minuut in en Stefano Denswil bleef op de reservebank zitten.

Na 33 van de 34 speelronden leidt Brugge met 73 punten. Racing Genk is tweede met 56 punten en Anderlecht heeft nu 55 punten. Na de reguliere competitie volgen de play-offs. Genk en Anderlecht doen daar ook sowieso aan mee.