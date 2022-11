Premium Het beste van De Telegraaf

'Ik kan echt nog mooie dingen laten zien' Daniel Ricciardo: 'Dan is het over en uit met mij in Formule 1'

Door Lars van Soest

„De honger is er echt nog wel, maar ik wil er weer door overspoeld worden”, zegt Daniel Ricciardo, die in 2023 vermoedelijk als reservecoureur aan de slag gaat. Ⓒ Getty Images

SÃO PAULO - Daniel Ricciardo is begonnen aan zijn voorlopig laatste twee weekeinden als Formule 1-coureur. De 33-jarige McLaren-coureur zwaait deze winter noodgedwongen af, omdat zijn team niet met hem verder wilde, maar de goedlachse Australiër is vastberaden in 2024 gretiger dan ooit terug te keren op de grid. De ooit (volgens velen) ideale teamgenoot van Max Verstappen weet echter dat er risico’s kleven aan zijn sabbitacal. Spijt dat hij Red Bull Racing in 2019 verliet heeft hij niet. „Mijn plan is ogenschijnlijk mislukt, maar ik weet hoe ik me destijds voelde. Ik moest weg en iets proberen.” Een openhartig interview met een smaakmaker die misschien wel nooit meer de kans krijgt om zijn volledige potentieel te benutten.