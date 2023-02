Premium Het beste van De Telegraaf

’Beer van Lemmer’ loopt voor zijn gevoel nog achter de feiten aan Ploegenachtervolging blijft ook met Ritsma zorgenkindje: ’Roeien met de riemen die ik heb’

Door Lisa Schoenmaker Kopieer naar clipboard

Bondscoach Rintje Ritsma: „Het is een grote ontdekkingstocht.” Ⓒ ANP/HH

TOMASZOW MAZOWIECKI - Het onderdeel ploegenachtervolging is in het Nederlandse schaatsen nog steeds een zorgenkindje. Vier maanden geleden werd bondscoach Rintje Ritsma aangesteld om het tij te keren. In Polen, waar dit weekeinde de World Cup op het programma staat, omschrijft de 52-jarige schaatsgrootheid zijn eerste maanden als eindverantwoordelijke als ’intens.’ „Ik heb dit seizoen toch een beetje het gevoel dat ik achter de feiten aanloop.”