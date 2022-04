Premium Het beste van De Telegraaf

Trainer hoopt dat Steijn Rotterdammers kan redden van degradatie Henk Fraser: ’Gedwongen afscheid Rankovic was voor mij stap te ver’

Door Jeroen Kapteijns

Henk Fraser Ⓒ ANP/HH

ROTTERDAM - Met Maurice Steijn als trainer in de laatste vier speelronden hoopt Sparta Rotterdam nog het vege lijf te redden in de superspannende degradatiestrijd. Steijn zou eigenlijk komend seizoen pas beginnen bij de hekkensluiter, maar is meteen aan de slag gegaan, nadat Henk Fraser per direct opstapte. De trainer kon zich niet verenigen met het besluit van technisch directeur Gerard Nijkamp om assistent-trainer Aleksandar Rankovic op non-actief te zetten en trok maandagochtend de deur bij Sparta voor het laatst achter zich dicht.