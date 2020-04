KNVB vraagt clubs om één front te vormen

„Het uitgangspunt was vandaag om solidariteit te zoeken in het voetbal, de wil om samen oplossingen te zoeken, de wens om één front in het voetbal te vormen”, aldus de KNVB. „Immers, we zijn met elkaar verantwoordelijk voor clubs, spelers, scheidsrechters, trainers, voor gezinnen van medewerkers die bij onze clubs werken, voor onze supporters. Kortom: hoe gaan we hier, net zoals in andere segmenten van de samenleving, proberen met zo min mogelijk schade voor het hele betaald voetbal uitkomen?”

Ajax, PSV en AZ

Meerdere clubs, waaronder Ajax, PSV en AZ, lieten vorige week weten dat zij het seizoen niet meer willen afmaken. Eind april moet duidelijk worden of de maatregelen versoepeld worden en of het plan van de KNVB haalbaar is.

„Er staan nog veel zaken open, vanwege externe factoren, omstandigheden en voorwaarden vanuit overheid, de UEFA en de FIFA. Op die ontwikkelingen zal zo snel mogelijk geanticipeerd worden. Dat zullen we doen in samenspraak met de mensen en instanties met wie we vandaag in goed overleg waren. En ook dan zal de focus gericht zijn op het uitspelen van de competities. Al beseffen we terdege dat dat een lastige opgave wordt”, aldus de KNVB.

Scenario 3 niet besproken

Het ging dinsdag nog niet over de mogelijkheid het seizoen te beëindigen. „Scenario 3, het stopzetten van de competities en de bijbehorende gevolgen daarvan, is nog niet uitgewerkt omdat de noodzakelijke feiten en omstandigheden niet bekend zijn.”