Jumbo-Visma bewaart de rust, maar Tom Dumoulin is op scherp gezet

Tom Dumoulin knokt zich na zijn val terug naar het peloton: „Zoiets gaat snel als je vol in de finale op adrenaline rijdt.” Ⓒ ANP/HH

NICE - Het was zo’n Tour-momentje, zoals wel vaker in de altijd hectische eerste etappes. Tom Dumoulin dartelde tijdens de tweede rit vrolijk mee in het voorste peloton, waar zijn ploeg Jumbo-Visma de boel controleerde. Ja, Julian Alaphilippe was met Marc Hirschi gevlogen, maar reden voor paniek was dat niet. Dumoulin keek even naar links en een fractie later lag hij met zijn gat op het asfalt.