Primeur jarige schaatser Roest op 10 km

Bergsma zette in de voorlaatste rit tegen Roest na ongeveer 7000 meter de aanval in. De regerend wereldkampioen op deze afstand leek op weg naar de winst, maar stortte in de laatste twee ronden in. De Fries kwam daardoor niet verder dan de vijfde tijd: 13.11,02.

Roest had eerder dit seizoen al de twee wereldbekerraces op de 5000 meter gewonnen. In het gecombineerde klassement (5 en 10 kilometer) verstevigde hij zijn leidende positie.

Thomas Krol pakte goud op de 1000 meter in Kazachstan. Ⓒ EPA

Nederlands schaatspodium op 1000 meter

De 1000 meter bij de wereldbeker schaatsen in Kazachstan heeft een Nederlands podium opgeleverd. Thomas Krol pakte goud met een baanrecord van 1.08,42. Olympisch kampioen Kjeld Nuis, ploeggenoot van Krol, pakte zilver met een tijd van 1.08,53. Het brons was voor wereldkampioen Kai Verbij (1.08,81).

Voor Krol was het zijn tweede wereldbekerzege op de 1000 meter. Hij won eerder dit seizoen op deze afstand in Wit-Rusland. Krol verstevigde zijn leidende positie in het wereldbekerklassement.

Voor Krol was het zijn tweede gouden medaille in Nur-Sultan. Met Verbij en Ronald Mulder zegevierde hij op vrijdag ook al op de teamsprint.

Golikova wint 500 meter, bijrol Nederlanders

Angelina Golikova heeft de 500 meter gewonnen. De 28-jarige Russin zegevierde in een tijd van 37,58. Het was haar tweede wereldbekerzege op deze afstand.

Nederland vervulde een bijrol op dit onderdeel. Jutta Leerdam eindigde als elfde met een tijd van 38,42. Jorien ter Mors kwam niet verder dan de veertiende tijd: 38,48. De drievoudig olympisch schaatskampioene had evenals vrijdag op de 1000 meter (achtste) een matige start.