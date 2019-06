KNVB ondanks verlies Oranje 9 miljoen euro rijker

Oranje verloor zondag in de finale van Portugal (0-1), dat 10,5 miljoen aan de nieuwe competitie van de UEFA overhield. Goncalo Guedes maakte na een uur de enige treffer en bezorgde zijn land de overwinning. Het is het tweede eremetaal dat Portugal pakt in een korte tijd. De Portugezen werden in 2016 ook al Europees kampioen.

Nederland wacht al sinds 1988 op een prijs. Toen werd Oranje - waaronder ook bondscoach Ronald Koeman - Europees kampioen. Bij de Nations League moet Oranje echter genoegen nemen met de tweede plaats. Door die prestatie van Oranje kan de KNVB maar liefst 9 miljoen euro bijschrijven.

Alle twaalf deelnemers aan de hoogste divisie van het toernooi kregen al 2,25 miljoen euro. Het Nederlands elftal verdubbelde die premie door als eerste te eindigen in een groep met Frankrijk en Duitsland. De zege van donderdag op Engeland in de halve finales (3-1) was goed voor 4,5 miljoen euro.