Foto’s: Emotioneel laatste eerbetoon voor Lara van Ruijven in Thialf

Ze werd met een rouwauto vervoerd naar het ijsstadion. Daar maakte de auto een ronde over het ijs waar Van Ruijven jaren trainde.

Kjeld Nuis en Ireen Wust leggen bloemen op de auto. Ⓒ ANP/HH

Van Ruijven was zeer geliefd onder haar collega’s. De regerend wereldkampioene op de 500 meter overleed op 10 juli in een ziekenhuis in Perpignan aan de gevolgen van een auto-immuunreactie, die leidde tot ernstige complicaties, waaronder inwendige bloedingen.

Vrienden en fans vormen een erehaag voor Lara van Ruijven. Ⓒ ANP/HH

Van Ruijven lag twee weken in het ziekenhuis in Zuid-Frankrijk. Tijdens die onzekere tijd verbleef de rest van de shorttrackploeg in Font-Romeu waar de ploeg van bondscoach Jeroen Otter met Van Ruijven aan een trainingskamp was begonnen.

Vrienden, fans en teamgenoten brengen een laatste groet. Ⓒ ANP/HH

Na de dood van de Nederlandse regende het reacties vanuit binnen -en buitenland. Met een emotioneel eerbetoon op Instagram stond de internationale shorttrackwereld stil bij het overlijden van PanterLara, zoals ze door haar teamgenoten standaard werd genoemd.

Een laatste eerbetoon voor Lara van Ruijven. Ⓒ ANP/HH

De auto rijdt de hal binnen Ⓒ ANP/HH

