Geluk voor Barcelona: blessure Messi lijkt mee te vallen

De Argentijnse aanvaller van FC Barcelona trainde vrijdag apart van de groep. De medische staf verwacht dat Messi in de komende dagen weer kan aansluiten bij de selectie van trainer Quique Setién.

Setién traint zaterdag met zijn spelers in Camp Nou, het stadion dat de komende maanden niet toegankelijk is voor het publiek. Het restant van het seizoen in La Liga wordt achter gesloten deuren gespeeld.

Hervatting tegen Real Mallorca

Barcelona hervat de competitie volgende week zaterdag met een uitwedstrijd tegen Real Mallorca. De ploeg van onder anderen Messi en Frenkie de Jong heeft aan kop van La Liga twee punten voorsprong op Real Madrid, dat op 14 juni Eibar ontvangt. Messi voert met negentien doelpunten de topscorerslijst in Spanje aan

Champions League

De koploper moet in ruim een maand elf competitieduels afwerken en zit ook nog in de achtste finale van de Champions League, waarin het zich na de 1-1 in de heenwedstrijd ten koste van Napoli voor de kwartfinale moet zien te plaatsen.