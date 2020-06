Twijfels in Barcelona: is Messi er lang uit?

Net nu de bal weer steeds meer gaat rollen in Europa en ook Barcelona zich opmaakt voor de eerste wedstrijd sinds maart, is het maar de vraag of Lionel Messi daarbij van de partij kan zijn.

Hervatting tegen Real Mallorca

De Argentijn werkt met zijn ploeggenoten van Barcelona toe naar de hervatting van La Liga volgende week, waarbij de Catalanen het opnemen tegen Real Mallorca. Maar volgens het Catalaanse medium TV3 is het hoogst onzeker of Messi kan aantreden. Er wordt zelfs rekening gehouden met een langere absentie.

De linkspoot zou eerder deze week een MRI-scan aan zijn rechterbeen hebben ondergaan en de training van woensdag hebben overgeslagen. Het ontbreken van Messi zou Barcelona slecht uitkomen, aangezien het vanaf de herstart van La Liga een uiterst drukke periode ingaat.

Champions League

De koploper moet in ruim een maand elf competitieduels afwerken en zit ook nog in de achtste finale van de Champions League, waarin het zich na de 1-1 in de heenwedstrijd ten koste van Napoli voor de kwartfinale moet zien te plaatsen.