Jaap Stam valt niet te benijden bij Feyenoord

Jaap Stam instrueert zijn spelers Luis Sinisterra, Wouter Burger, Eric Botteghin en Steven Berghuis. Ⓒ Hollandse Hoogte

ROTTERDAM - Soms komt het voor: een dramatische voorbereiding gevolgd door een geweldig jaar. Het grootste successeizoen van PSV, 1987-1988, is daarvan het beste voorbeeld. Bij Feyenoord zouden ze zich aan die gedachte kunnen vasthouden, maar iedereen die dat doet in Rotterdam-Zuid neemt zichzelf in de maling.