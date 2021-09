Kwasi Wriedt grote man bij winnend Willem II

Dat is al bijna een derde van het aantal punten van het gehele vorige seizoen. Willem II kwam toen uit op 31 punten en handhaafde zich ternauwernood.

Het elftal van trainer Fred Grim dankte de zege aan een sterkte eerste helft, waarin FC Groningen weinig in te brengen had. De Ghanese spits Kwasi Wriedt opende al in de 5e minuut de score. Hij profiteerde van een slechte opbouw van achteruit bij FC Groningen, waar Laros Duarte de bal verspeelde.

Wriedt is nu de zesde Ghanees met minimaal tien doelpunten in de Eredivisie. Matthew Amoah (116), Prince Polley (38), Kwame Quansah (19), Nii Lamptey (10) en Nana Asare (10) gingen hem voor. Ruim halverwege de eerste helft stelde Wriedt met een voorzet vanaf links Dries Saddiki in staat de 2-0 te maken.

FC Groningen was na rust de betere. Tomas Suslov zorgde na een fout van doelman Timon Wellenreuther, die Pol Llonch niet goed inspeelde, na een uur spelen voor de 2-1. Groningen kreeg daarna nog wat kansen op de gelijkmaker, maar die viel niet. Groningen blijft door het verlies op 5 punten staan.

