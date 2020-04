Donkere wolken boven Standard Luik

AMSTERDAM - Standard Luik is een instituut in het Belgische voetbal, maar toch is de continuïteit van het voetbalbolwerk uit Luik in gevaar, nu Standard voor komend seizoen geen licentie heeft gekregen. Daardoor dreigt terugzetting naar het amateurvoetbal voor de bespeler van Sclessin.