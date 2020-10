Rookgordijn rond WK vierspannen: ernstige bedenkingen bij Nederlandse menners

Koos de Ronde: „Nuchter bekeken kan het niet, met de huidige regels.” Ⓒ ANP/HH

Over zes dagen jagen ’s werelds beste menners in Valkenswaard op de mondiale titel vierspanrijden. Tenminste, dat zegt de organisatie zelf, want aan alle aangescherpte Covid-19-maatregelen is en wordt voldaan. Toch ligt er nog een groot probleem: de Brabantse gemeente beweert dat er tot dusver geen vergunning voor dit WK is verstrekt. „En het is zeer de vraag of die er komt.” Kortom, een kampioenschap gehuld in nevelen. Of verstopt achter een rookgordijn.