Uitstel Giro d’Italia is tijdbom onder de wielersport

Eerst was er de hoop dat slechts een handvol wielerkoersen zou sneuvelen, om daarna weer over te gaan tot de orde van de dag. Nu, een week later ook de Giro d’Italia kenbaar heeft gemaakt dat de start op 9 mei in Boedapest niet haalbaar is, wordt duidelijk dat de tijdbom - die het coronavirus blijkt te zijn - onder de wielerwereld definitief is geactiveerd.