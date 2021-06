Maurice Steijn weg bij NAC Breda wegens ’veiligheidsoverwegingen’

De bedreigingen aan het adres van Steijn en zijn gezin, maakten deze beslissing onvermijdelijk. Het huis van de trainer werd al enkele dagen beveiligd wegens boze supporters.

Steijn: „Ik wil helemaal niet weg bij NAC, met een seizoen voor de boeg met eindelijk weer eigen supporters in het stadion. Ik ben eerder kampioen geworden. Dat had ik met NAC ook willen bereiken. Maar bedreigingen aan mijn gezin zijn onacceptabel. Dat mijn vrouw en kinderen dit moeten meemaken had ik nooit verwacht, zeker niet toen ik naar het bourgondische NAC Breda kwam, waar ik nota bene zelf nog voor heb gespeeld. Daarnaast wil ik niet dat vanwege mijn persoon binnen supportersgroepen wordt opgeroepen tot acties – dit kan ook de veiligheid van de samenleving in Breda aantasten. Het is heel triest allemaal. Gelukkig heb ik ook veel mooie berichten en steun gekregen van mensen en ik wil hen bedanken, deze geluiden waren echter in het debat rond de club helaas nooit te horen. Ik wens de club heel veel sterkte de komende tijd, en mijn jongens in het eerste alle succes!”

Ook bestuurders en andere medewerkers van NAC voelen zich onveilig door uitingen vanuit supporters in de afgelopen dagen.

De RvC en de grootaandeelhouders van NAC Breda verklaren: „Wij staan voor de veiligheid van de mensen van de club, punt uit. Het is diep triest dat we in dit land – en specifiek ons geliefde Breda – zover zijn gekomen dat persoonlijke bedreigingen ertoe leiden dat mensen moeten besluiten om te stoppen. In dit geval Maurice, die niets anders heeft gedaan dan keihard werken om met NAC Breda te promoveren. Dit is een nederlaag voor iedereen en onacceptabel en onverteerbaar. Hopelijk realiseren de mensen die voor de ophitsing rond de club en de persoon Maurice hebben gezorgd, welke schade ze hebben aangericht aan de club, de stad, mensen persoonlijk en het maatschappelijke klimaat. Daartoe behoren helaas ook een aantal mensen dicht bij de club en bepaalde media. Zij zullen bij zichzelf te rade moeten gaan.”

Onder leiding van Steijn liep NAC Breda in het afgelopen seizoen promotie naar de Eredivisie mis. De trainer was ook in een machtsstrijd verwikkeld met technisch directeur Ton Lokhoff, die afgelopen woensdag opstapte.

De oud-speler en voormalig trainer van de club uit de eerste divisie liet toen aan de directie weten dat hij zijn contract tot medio 2024 niet wil uitdienen. Lokhof zou volgens NAC „geen mogelijkheden zien om een vruchtbare samenwerking met de technische staf te realiseren.”