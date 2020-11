Feyenoord speelt in Sittard met rouwbanden

Blijf zo altijd op de hoogte van al het sportnieuws. Voor het voetbal-, tennis-, schaats-, autosport-, wieler- en dartnieuws hebben we op onze website speciale pagina’s ingericht, waarop de belangrijkste zaken in deze sporten worden uitgelicht. In deze rubriek Sport Kort komen hoofdzakelijk de overige berichten aan bod.

Voetbal: Eerbetoon aan overleden Doesburg

10:06 uur: De spelers van Feyenoord dragen in de uitwedstrijd tegen Fortuna Sittard rouwbanden, vanwege het overlijden van voormalig keeperstrainer Pim Doesburg. De Rotterdammer overleed deze week op 77-jarige leeftijd. De doelman kwam in dienst van Sparta en PSV tot 687 wedstrijden in de eredivisie, waarmee hij recordhouder is.

Sparta speelt in de thuiswedstrijd tegen ADO Den Haag ook met rouwbanden voor Doesburg. De PSV’ers hebben in Enschede tegen FC Twente zo’n zwarte band om hun arm, als eerbetoon aan oud-voorzitter Harry van Raaij die aan het begin van de week op 84-jarige leeftijd overleed. Zowel op Het Kasteel als in de Grolsch Veste wordt een minuut stilte gehouden.

Doesburg, achtvoudig international van Oranje, werkte bij Feyenoord als keeperstrainer en later als trainer van Feyenoord Soccer Schools. Hij was ook keeperstrainer bij het Nederlands elftal.