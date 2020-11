Motorcoureur Albert Arenas viert wereldtitel met ijsje

Blijf zo altijd op de hoogte van al het sportnieuws. Voor het voetbal-, tennis-, schaats-, autosport-, wieler- en dartnieuws hebben we op onze website speciale pagina’s ingericht, waarop de belangrijkste zaken in deze sporten worden uitgelicht. In deze rubriek Sport Kort komen hoofdzakelijk de overige berichten aan bod.

Spaanse motorcoureur Arenas pakt wereldtitel Moto3

13:05 uur De Spaanse motorcoureur Albert Arenas heeft de wereldtitel veroverd in de Moto3. De 23-jarige KTM-coureur kwam in de slotrace van het seizoen in Portugal als twaalfde over de finish, genoeg om de titel binnen te halen.

Arenas won dit jaar drie GP's. De motorcoureur uit Girona rijdt volgend seizoen in de Moto2. Arenas vierde zijn wereldtitel door op het circuit een ijsje te eten. Tijdens de uitloopronde reden enkele vrienden van de Spanjaard, onder wie MotoGP-coureur Alex Rins, een ijscokarretje de baan op. Ze trokken Arenas een hesje aan met daarop een grote 1 en gaven hem een koude versnapering.

Golf: Van Dam uitgenodigd voor US Open

11.51 uur: Anne van Dam mag volgende maand meedoen aan de 75e editie van de US Open voor vrouwen. De Nederlandse golfster kreeg van de organisatie van de major een uitnodiging op basis van haar plek op de wereldranglijst. De US Open zou in juni worden gespeeld, maar werd als gevolg van de coronacrisis verplaatst naar het einde van het jaar.

De golfsters strijden van 10 tot en met 13 december in Houston om de titel. Van Dam plaatste op Instagram een foto van een doos met daarin de officiële uitnodiging voor de US Open. "Een geweldige verrassing", schreef ze er bij.

De 25-jarige Arnhemse speelde onlangs twee toernooien van de Europese vrouwentour in Saudi-Arabië. Ze eindigde als vierde en als tweede. Van Dam, die van sportkoepel NOC*NSF individuele ondersteuning krijgt, gaat haar seizoen nu verlengen in Houston.

Voetbal: Eerbetoon aan overleden Doesburg

10:06 uur: De spelers van Feyenoord dragen in de uitwedstrijd tegen Fortuna Sittard rouwbanden, vanwege het overlijden van voormalig keeperstrainer Pim Doesburg. De Rotterdammer overleed deze week op 77-jarige leeftijd. De doelman kwam in dienst van Sparta en PSV tot 687 wedstrijden in de eredivisie, waarmee hij recordhouder is.

Sparta speelt in de thuiswedstrijd tegen ADO Den Haag ook met rouwbanden voor Doesburg. De PSV’ers hebben in Enschede tegen FC Twente zo’n zwarte band om hun arm, als eerbetoon aan oud-voorzitter Harry van Raaij die aan het begin van de week op 84-jarige leeftijd overleed. Zowel op Het Kasteel als in de Grolsch Veste wordt een minuut stilte gehouden.

Doesburg, achtvoudig international van Oranje, werkte bij Feyenoord als keeperstrainer en later als trainer van Feyenoord Soccer Schools. Hij was ook keeperstrainer bij het Nederlands elftal.