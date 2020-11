Van den Brom start goed met Genk

Blijf zo altijd op de hoogte van al het sportnieuws. Voor het voetbal-, tennis-, schaats-, autosport-, wieler- en dartnieuws hebben we op onze website speciale pagina’s ingericht, waarop de belangrijkste zaken in deze sporten worden uitgelicht. In deze rubriek Sport Kort komen hoofdzakelijk de overige berichten aan bod.

Snooker: Trump wint opnieuw van O’Sullivan

00.24 uur: Voor het derde jaar op rij heeft Judd Trump het Noord-Ierland Open gewonnen en voor het derde achtereenvolgend jaar werd Ronnie O’Sullivan in de finale met 9-7 verslagen.

The Rocket leek na de middagsessie op een roemloze afgang af te gaan. Trump had na vijf frames een 4-1 voorsprong opgebouwd. O’Sullivan knokte zich wel terug in de partij, maar zag na tien frames 7-3 voor Trump op het scorebord staan.

Na het 15e frame werd het toch nog spannend, omdat The Rocket drie frames op rij wist te winnen en de stand op 8-7 bracht. Een foutje van O’Sullivan in het 16 frame strafte Trump genadeloos af met een break van 89 en daardoor mocht hij een cheque van 75.000 euro in ontvangst nemen.

Veel rust krijgen de spelers niet, want maandagmorgen begint in dezelfde locatie het prestigieuze UK Championship, dat tot één van de triple crown-toernooien behoort en een hoofdprijs heeft van 225.000 euro.

Voetbal: Van den Brom begint met ruime zege

00.14 uur: John van den Brom heeft zijn eerste wedstrijd als trainer van Racing Genk gewonnen. De ploeg versloeg in eigen huis Excelsior Moeskroen met 4-1. Genk klimt door de zege naar de tweede plek in de Belgische competitie.

De eerste wedstrijd voor zijn nieuwe club begon niet goed voor Van den Brom. De coach zag Nuno Da Costa de bezoekers met een intikker op 0-1 brengen. In de blessuretijd van de eerste helft maakte Junya Ito gelijk.

In de tweede helft zette de thuisploeg druk, vooral via Theo Bongonda. De derde kans van de aanvaller was raak voor de 2-1. Na een treffer uit een rebound van Paul Onuachu, zorgde Bongonda met zijn tweede goal voor 4-1.

Voetbal: PAOK met zwaarbevochten zege naar Eindhoven

22.47 uur: PAOK, de aanstaande tegenstander van PSV in de Europa League, heeft in de Griekse competitie een zwaarbevochten overwinning geboekt. Het winnende doelpunt, van Omar El Kaddouri, viel in de thuiswedstrijd tegen PAS Giannina in de eerste minuut van de blessuretijd: 2-1.

Rodrigo Erramuspe zette de bezoekers na een half uur op voorsprong. Karol Swiderski maakte kort na rust gelijk. Diego Biseswar was in de rust ingevallen. Giannina speelde het laatste half uur met een man minder na de tweede gele kaart voor doelpuntenmaker Erramuspe. PAOK heeft na acht wedstrijden 18 punten. De ploeg heeft nog niet verloren.

Donderdag gaat PSV proberen om PAOK de eerste nederlaag in de Europa League te bezorgen. Eerder deze maand verloor PSV in Griekenland met 4-1.

Zwemmen: Dressel blijft wereldrecords noteren

21.17 uur: Caeleb Dressel blijft in Boedapest wereldrecords op de kortebaan verbeteren. Hij stelde op de tweede finaledag van de International Swimming League (ISL) zijn recente wereldrecord op de 100 meter wisselslag scherper. De 24-jarige Amerikaan klokte 49,28 seconden. Afgelopen maandag liet hij in de halve finales 49,88 als wereldrecord noteren. Daarmee was hij de eerste zwemmer die op deze afstand onder de 50 seconden dook.

Op zaterdag verbeterde Dressel twee wereldrecords. In amper een uur tijd zette hij mondiale toptijden neer op de 100 meter vlinderslag en de 50 meter vrije slag.

De Amerikaan verbeterde met 47,78 seconden eerst het wereldrecord van de Zuid-Afrikaan Chad Le Clos uit 2016 (48,08). Zo’n drie kwartier later scherpte de Amerikaan zijn eigen wereldrecord op de 50 vrij aan, van 20,24 naar 20,16.

Dressel veroverde als estafettezwemmer twee olympische titels bij de Spelen van Rio de Janeiro 2016. Hij heeft ook al dertien wereldtitels op de langebaan en zes op de kortebaan op zijn naam staan. Dressel is tevens wereldrecordhouder 100 meter vlinder op de langebaan.

Productief Beerschot rekent af met Anderlecht

16:03 uur: Beerschot heeft zondag op eigen veld Anderlecht met 2-1 verslagen. De zege kwam tot stand dankzij doelpunten van Ismaila Coulibaly en Raphael Holzhauser, de laatste uit een strafschop die pas in tweede instantie werd benut. Beerschot is veruit de productiefste ploeg in de hoogste klasse van het Belgische voetbal. In dertien duels maakte de gepromoveerde ploeg van trainer Hernan Losada liefst 35 treffers.

Twee weken geleden nog scoorde Beerschot vijf keer bij Kortrijk, een duel dat in 5-5 eindigde. De week ervoor werd met 4-2 gewonnen van OH Leuven. Geen wonder dat de ploeg de topscorer van de Jupiler Pro League in de gelederen heeft. De Oostenrijker Holzhauser maakte zijn tiende doelpunt van het seizoen toen hij doelman Timon Wellenreuther (ex-Willem II) passeerde.

Bij Anderlecht kon ook de na rust ingevallen Michel Vlap de tweede nederlaag van het seizoen niet voorkomen. Al maakte Lukas Nmecha kort voor tijd nog wel de 2-1. Anderlecht, dat vooral vaak gelijkspeelt, staat zevende. Beerschot is voorlopig tweede achter Club Brugge.

FC Twente rekent af met Ajax

14:57 uur: De voetbalsters van FC Twente hebben Ajax in de Eredivisie voor vrouwen de eerste nederlaag van het seizoen bezorgd.

De thuisploeg was in Enschede met 2-1 te sterk voor de ploeg die uit de zeven voorgaande duels de maximale score van 21 punten had behaald. FC Twente was vorige week ook al te sterk voor PSV, de nummer 2 op de ranglijst.

Ajax was na een half uur aan de leiding gekomen door een doelpunt van Marjolijn van den Bighelaar. De gelijkmaker kwam op naam van Stefanie van der Gragt, die haar eigen keepster kort voor rust met een kopbal passeerde. Twente-spits Fenna Kalma besliste het duel na ruim een kwartier in de tweede helft: 2-1.

Ajax blijft koploper in de eredivisie met 21 punten, PSV volgt met 18 punten, FC Twente heeft er 16.

Tweede zege veldrijdster Brand in Superprestige

14:43 uur: Veldrijdster Lucinda Brand heeft de vierde cross om de Superprestige gewonnen. Dat gebeurde in Merksplas, waar de Nederlandse vrouwen zoals inmiddels gebruikelijk de wedstrijd beheersten. Brand profiteerde in de slotronde van twee valpartijen van wereldkampioene Ceylin Carmen del Alvarado. De Rotterdamse zag in de slotfase ook Denise Betsema nog passeren.

Brand oogde sterk op het domein Merksplas-Kolonie waar ze Alvarado al snel meekreeg, terwijl Annemarie Worst aanhaakte. Betsema was slecht gestart en kwam pas in de slotfase terug. Alvarado ging nota bene met een voorsprong van 7 seconden de slotronde in, maar door een buiteling verloor ze de koppositie aan Brand. Voor de renster van Telenet-Baloise Lions was het haar tweede zege op rij in de Superprestige. Anderhalve week geleden was in ze Niel, eveneens in België, ook al de beste.

CSKA Moskou richt na remise vizier op Feyenoord

14:15 uur In de aanloop naar de thuiswedstrijd tegen Feyenoord donderdag in de Europa League heeft CSKA Moskou 2 punten laten liggen in de Russische competitie. De koploper bleef in eigen stadion tegen subtopper PFC Sotsji steken op 1-1. Voor de thuisclub kwam de IJslander Arnór Sigurdsson tot scoren.

CSKA Moskou behield een voorsprong van 1 punt op FC Zenit. De nummer 2 speelde bij Achmat Grozny eveneens gelijk (2-2).

Feyenoord won begin deze maand in De Kuip met 3-1 van CSKA. De Russen staan met 2 punten op de vierde plaats in groep K. De Rotterdamse club is nummer 3 met 4 punten, evenveel als het Oostenrijkse Wolfsberger AC. Dinamo Zagreb leidt met 5 punten.

Spaanse motorcoureur Arenas pakt wereldtitel Moto3

13:05 uur De Spaanse motorcoureur Albert Arenas heeft de wereldtitel veroverd in de Moto3. De 23-jarige KTM-coureur kwam in de slotrace van het seizoen in Portugal als twaalfde over de finish, genoeg om de titel binnen te halen.

Arenas won dit jaar drie GP’s. De motorcoureur uit Girona rijdt volgend seizoen in de Moto2. Arenas vierde zijn wereldtitel door op het circuit een ijsje te eten. Tijdens de uitloopronde reden enkele vrienden van de Spanjaard, onder wie MotoGP-coureur Alex Rins, een ijscokarretje de baan op. Ze trokken Arenas een hesje aan met daarop een grote 1 en gaven hem een koude versnapering.

Golf: Van Dam uitgenodigd voor US Open

11.51 uur: Anne van Dam mag volgende maand meedoen aan de 75e editie van de US Open voor vrouwen. De Nederlandse golfster kreeg van de organisatie van de major een uitnodiging op basis van haar plek op de wereldranglijst. De US Open zou in juni worden gespeeld, maar werd als gevolg van de coronacrisis verplaatst naar het einde van het jaar.

De golfsters strijden van 10 tot en met 13 december in Houston om de titel. Van Dam plaatste op Instagram een foto van een doos met daarin de officiële uitnodiging voor de US Open. „Een geweldige verrassing”, schreef ze er bij.

De 25-jarige Arnhemse speelde onlangs twee toernooien van de Europese vrouwentour in Saudi-Arabië. Ze eindigde als vierde en als tweede. Van Dam, die van sportkoepel NOC*NSF individuele ondersteuning krijgt, gaat haar seizoen nu verlengen in Houston.

Voetbal: Eerbetoon aan overleden Doesburg

10:06 uur: De spelers van Feyenoord dragen in de uitwedstrijd tegen Fortuna Sittard rouwbanden, vanwege het overlijden van voormalig keeperstrainer Pim Doesburg. De Rotterdammer overleed deze week op 77-jarige leeftijd. De doelman kwam in dienst van Sparta en PSV tot 687 wedstrijden in de eredivisie, waarmee hij recordhouder is.

Sparta speelt in de thuiswedstrijd tegen ADO Den Haag ook met rouwbanden voor Doesburg. De PSV’ers hebben in Enschede tegen FC Twente zo’n zwarte band om hun arm, als eerbetoon aan oud-voorzitter Harry van Raaij die aan het begin van de week op 84-jarige leeftijd overleed. Zowel op Het Kasteel als in de Grolsch Veste wordt een minuut stilte gehouden.

Doesburg, achtvoudig international van Oranje, werkte bij Feyenoord als keeperstrainer en later als trainer van Feyenoord Soccer Schools. Hij was ook keeperstrainer bij het Nederlands elftal.