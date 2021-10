Rico Verhoeven toont gehavende gezicht en vertelt over belletje met Max Verstappen

De Nederlandse coureur had de uitslag van het gevecht van Verhoeven wel meegekregen, zo blijkt uit het gesprek: „Dat was superleuk. Hij had me eerst een bericht gestuurd van: ’oh wat goed!’. Dus ik dacht: ’ik stuur hem even snel een filmpje, misschien is hij thuis’. „Het was natuurlijk al laat en ik was onderweg naar het ziekenhuis en toen bedacht ik me dat hij natuurlijk in Amerika zat. Dus belde ik ’m ff...”

Verhoeven heeft blijkbaar een uitstekende band met zijn landgenoot, want Verstappen nam direct op. „Je bent een beest, bro!”, hoorde de kickbokser aan de andere kant van de lijn. „Je hebt het wel spannend gemaakt!”

On fire

Verhoeven spreekt vanzelfsprekend ook vol lof over Verstappen. „Dat was superleuk en ik was heel trots dat hij pole pakte en daarna ook gewonnen heeft. Dus ik heb hem weer geappt: ’trots op je vriend’.”

Verstappen reageerde hier ook weer op richting Verhoeven: „We zijn on fire.”

Zowel de Formule 1-coureur als de kickbokser beleefde een uitermate succesvol weekend. Verstappen won de GP van Amerika en breidde de leiding in de stand op het WK uit, terwijl Verhoeven zaterdagavond zijn wereldtitel kickboksen tegen Jamal Ben Saddik succesvol verdedigde.