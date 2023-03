Herstelde Ajax-aanvaller Bergwijn lijkt klaar voor duel met ’angstgegner’ Eagles

Go Ahead Eagles is de laatste jaren een lastige tegenstander voor Ajax. De club uit Deventer stuntte vorig seizoen met een thuiszege (2-1) en pakte in de laatste twee uitduels een punt in Amsterdam (0-0, 1-1). Ajax kwam in die drie duels tot 67 doelpogingen, tegenover tien van Go Ahead Eagles.

Ajax ging in het vorige competitieduel onderuit tegen Feyenoord (2-3). De koploper uit Rotterdam heeft nu een voorsprong van 6 punten op de concurrent uit de hoofdstad. Feyenoord heeft voor zondag een uitwedstrijd tegen Sparta Rotterdam op het programma staan.