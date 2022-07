Saudische club probeert Ronaldo te verleiden met duizelingwekkend bod

Voetbal

Erik Ten Hag wil dat spelers United initiatief nemen

Manchester United-trainer Erik ten Hag wil dat zijn ploeg het initiatief neemt in de oefenwedstrijd vrijdag tegen Melbourne Victory. De coach wil in de oefencampagne in Azië en Australië ook jonge spelers in actie zien, net als aanvoerder Harry Maguire die nog ontbrak bij de 4-0-zege op Liverpool.