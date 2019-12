Handbalsters als een kat met negen levens

Estavana Polman Ⓒ Hollandse Hoogte

KUMAMOTO - De hersteldag die bondscoach Emmanuel Mayonnade heeft voorgeschreven doet de Nederlandse handbalsters goed. In Kumamoto begeeft de vaste kern zich naar het krachthonk, waar de ’jonkies’ een handbaltraining afwerken. Zowel fysiek als geestelijk is rust dé manier voor Oranje om zich op te laden voor het cruciale treffen met Zuid-Korea. Als het wint, is de kans behoorlijk groot dat alsnog een plek bij de laatste vier van dit WK wordt afgedwongen.