Malacia neemt afscheid van Feyenoord: ’Deze geweldige club blijft voor altijd in mijn hart zitten’

„Afscheid nemen is altijd moeilijk. Deze geweldige club blijft voor altijd in mijn hart zitten. We hebben prachtige jaren, onvergetelijke herinneringen en momenten gedeeld. Bedankt aan de fans en iedereen bij Feyenoord”, schrijft Malacia, gevolgd door „tot ziens.” De 22-jarige linksback komt uit de Rotterdamse jeugdopleiding en speelde bijna honderd wedstrijden in de Eredivisie. Malacia maakte vier doelpunten in de competitie.

De verdediger debuteerde vorig jaar in het Nederlands elftal en speelde inmiddels vijf interlands. Malacia bereikte afgelopen seizoen met Feyenoord de finale van de Conference League, waarin AS Roma met 1-0 te sterk was. Hij leek in eerste instantie naar de Franse club Olympique Lyon van trainer Peter Bosz te gaan, tot Manchester United zich meldde.

De club van Ten Hag hoopt deze zomer ook Frenkie de Jong aan te trekken. Volgens Engelse media is een akkoord met FC Barcelona dichtbij.