Trainer Southampton mag weer aan het werk na ’valse’ coronatest

Uit onderzoek bleek dat het bij de vrouw van de Southampton-trainer vermoedelijk ging om een vals-positieve test. Twee aansluitende testrondes onder alle gezinsleden leverden louter negatieve uitslagen op. Hasenhüttl mag daarom op nieuwjaarsdag weer het trainingscomplex van Southampton op, om zijn ploeg voor te bereiden op de thuiswedstrijd van maandag tegen landskampioen Liverpool.

De Oostenrijker moest dinsdag de thuiswedstrijd tegen West Ham United vanuit huis volgen. Hij deed via een videoverbinding wel de besprekingen vooraf en in de rust, maar zat tijdens het duel voor de tv. „Vreselijk, erg moeilijk”, zei Hasenhüttl. „Mijn houding was niet erg gezond. Ik heb overal pijn omdat ik op mijn knieën voor de televisie zat.” Het duel eindigde in 0-0.