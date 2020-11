Zenuwen bij Danny Noppert: ’Michael van Gerwen is toch de heerser’

Michael van Gerwen speelde in de eerste ronde van de World Cup of Darts met Danny Noppert een solide partij. Ⓒ Kais Bodensieck/PDC Europe

Zelfs zonder publiek in de Salzburgerarena was alles rond zijn eerste optreden in de World Cup of Darts overweldigend. Danny Noppert stikte van de zenuwen, maar was na afloop van de overwinning op Brazilië vooral trots. Trots dat hij Nederland vertegenwoordigde en trots dat hij samen met Michael van Gerwen op het podium speelde. Dat alles resulteerde in een 5-1 overwinning op Brazilië.