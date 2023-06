EGS’20 in zak en as na afgelaste oefenwedstrijd van Oranje Leeuwinnen

Ze zitten er verslagen bij, de mensen van EGS’20. Terwijl de spelersbus van de Oranje Leeuwinnen het terrein af rijdt en koers zet richting Noord-Limburg, heeft verlaten, kan Paul de Klein het nog amper geloven wat er het afgelopen uur heeft plaatsgevonden.

Om twee uur in de middag had immers het oefenduel van het Nederlands vrouwenelftal moeten beginnen. Maar niet dus. Een uur daarvoor hadden Andries Jonker, zijn staf en de speelsters het veld centimeter voor centimeter onderzocht. De oorzaak: er lagen teveel ‘onreinheden’, aldus Klein, lid van de onderhoudsploeg.

Droogte als boosdoener

Of beter gezegd: glas en steentjes. Die werden door stafleden en de speelsters in emmers getopt en van het veld gedragen. De oorzaak, volgens Klein: de aanhoudende droogte. ,,We hebben het afgelopen seizoen gewoon op het veld gespeeld en dachten dat vanmiddag ook te kunnen doen. Vorige week hadden we al gezien dat er ‘spul’ op het hoofdveld lag, na het verticuteren van het veld”, vertelt hij.

Tekst gaat verder onder de tweet.

,,We dachten het veld te hebben schoongemaakt. Maar de droogte heeft het zand en glas als het ware omhoog gedrukt. Bij een nieuw veld met schone grond kan dit niet gebeuren en heb je het probleem niet. Maar op oude grond, die weliswaar gezeefd is, kunnen in het ergste geval bij aanhoudende droogte onreinheden naar boven worden gedrukt. Het is domme pech.”

Te gevaarlijk

Na enige tijd werd door het gezelschap van de KNVB besloten dat het te gevaarlijk was om op het veld te voetballen en werd het duel in Escharen afgeblazen en verplaatst naar Horst aan de Maas. Tot groot verdriet van Klein. ,,We hebben hier eerder jeugdinterlands gehad en die zijn altijd vlekkeloos verlopen. De velden waren altijd prima. Maar door een ongelukkige samenloop van omstandigheden gebeurt dit. En uitwijken naar een ander veld wilde de KNVB niet, omdat er rond onze andere velden geen boarding aanwezig is.”

Of de afgelasting gevolgen heeft voor de club als gastlocatie van de KNVB, kan Klein niet zeggen. Sip: ,,We hebben al twee jaar goed samengewerkt met de bond en is altijd naar tevredenheid gelopen. Het is voor ons nu zaak om het vertrouwen weer terug te winnen.”

Saillant detail: Hotel Woudschoten, de eerste keus van bondscoach Andries Jonker en zijn speelsters, was niet beschikbaar voor de Leeuwinnen. Waardoor de groep, ruim vijftig mensen, elders onderdak moest vinden. Het Park Hotel in Horst aan de Maas was in de ogen van Jonker, die zelf poolshoogte was komen nemen in Noord-Limburg, een behoorlijk alternatief.

Met het trainingsveld in Horst aan de Maas is niks mis. Maar voor een echte wedstrijd is het terrein in de ogen van Jonker niet geschikt. Vandaar dat voor de oefenwedstrijd werd uitgeweken naar Escharen. Blijkbaar had de locatiemanager van de KNVB de steentjes en glasscherven op het hoofdveld over het hoofd gezien.