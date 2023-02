Crispijn Ariëns wint Alternatieve Elfstedentocht

De Alternatieve Elfstedentocht is de langste van de zes grandprixwedsrijden die worden verreden op de Weissensee en in het Zweedse Lulea. Het programma in Oostenrijk werd de afgelopen dagen in de war gegooid vanwege de sneeuwval die schaatsen op het bergmeer vorige week onmogelijk maakte. Daardoor werd alleen zondag het Open NK verreden en maandag de Aart Koopmans Memorial.

Bekijk ook: Gary Hekman gunt na eigen titel Crispijn Ariëns de zege in Alternatieve Elfstedentocht