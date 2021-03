Peter Bosz ontslagen bij Bayer Leverkusen

Behalve Bosz hoeven ook zijn assistenten Hendrie Krüzen en Rob Maas zich niet meer in Leverkusen te melden.

De clubleiding presenteerde dinsdag meteen een opvolger. De Duitser Hannes Wolf (39) komt over van de Duitse voetbalbond waar hij de nationale ploeg onder 18 jaar onder zijn hoede had. Hij is aangesteld tot het einde van het seizoen.

Leverkusen verloor zondag bij het laag geklasseerde Hertha BSC (3-0) alweer voor de tiende keer dit jaar in alle competities. De club werd in februari ook al door Young Boys uitgeschakeld in de Europa League. De Zwitsers werden deze maand simpel opzij gezet door Ajax.

Bosz, eerder onder meer werkzaam als coach bij Ajax, weigerde zondag na de nederlaag in Berlijn in te gaan op zijn positie. Die wankelde omdat de ploeg na een goede competitiestart steeds verder wegzakte in de Bundesliga. Leverkusen was in december nog koploper maar vindt zichzelf inmiddels terug op de zesde plaats. Zicht op deelname aan de Champions League volgend seizoen lijkt inmiddels verdwenen, de club moet zelfs oppassen helemaal buiten de plaatsen te vallen die recht geven op Europees voetbal. Op de vraag of hij dacht bij de eerstvolgende competitiewedstrijd na de interlandperiode nog op de bank te zitten, antwoordde Bosz slechts met ja.

„Gezien de voetbaltechnische ontwikkeling van de afgelopen weken zijn we tot de conclusie gekomen dat het ontslag van Peter Bosz niet meer te vermijden was”, verklaarde technisch directeur Rudi Völler. „De 3-0-nederlaag van zondag was helaas kenmerkend. Onze ploeg vervalt steeds in hetzelfde patroon. We zijn er niet in geslaagd de steeds terugkerende fouten te voorkomen. Na een zakelijke en open analyse van de situatie hebben we, hoezeer we Peter Bosz ook waarderen, besloten tot deze stap te komen.”

Bosz (57) was sinds december 2018 in dienst van Bayer Leverkusen. De oud-voetballer van onder meer Vitesse, RKC en Feyenoord, debuteerde in 2002 als hoofdtrainer bij De Graafschap in het betaalde voetbal. Daarna werkte hij onder meer bij Heracles Almelo, Vitesse en Ajax. Met die laatste club bereikte hij in 2017 de finale van de Europa League waarin Manchester United te sterk was. Het attractieve spel van de Amsterdammers leverde Bosz een contract op bij Borussia Dortmund waar hij echter al na een half jaar werd ontslagen.

Technisch directeur Rudi Völler van Leverkusen verlangde van Bosz dat hij hoe dan ook bij de top zes in de Bundesliga eindigde. Daarmee zou de club opnieuw verzekerd zijn van Europees voetbal. Leverkusen staat nu zesde, met een marge van twee punten op nummer zeven FC Union Berlin.

Voor de winterstop stond Leverkusen nog even bovenaan. Sindsdien ging het bergafwaarts met de club.

