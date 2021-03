Steeds meer speculaties over ontslag Peter Bosz bij Leverkusen

Na afloop weigerde de oud-coach van onder meer Ajax, Vitesse en Borussia Dortmund dieper in te gaan op zijn persoonlijke situatie. „Ja”, was het enige dat Bosz antwoordde op de vraag of hij dacht dat hij na de komende interlandperiode bij de eerstvolgende competitiewedstrijd thuis tegen hekkensluiter Schalke 04 nog op de bank bij Leverkusen zou zitten.

Bosz gaf na de derde nederlaag in de laatste vier competitiewedstrijden toe dat hij teleurgesteld was. „Als je wilt winnen in het voetbal, moet je doelpunten maken en tegentreffers voorkomen. Dat hebben we allebei niet goed gedaan in deze wedstrijd.”

Bekijk ook: Flinke nederlaag Peter Bosz na heerlijke goal Deyovaisio Zeefuik

Technisch directeur Rudi Völler van Leverkusen verlangt van Bosz dat hij hoe dan ook bij de top zes eindigt in de Bundesliga. Daarmee zou de club opnieuw verzekerd zijn van Europees voetbal. Leverkusen staat nu zesde, met een marge van 2 punten op nummer 7 FC Union Berlin.

Bekijk hier de uitslagen, stand en het programma in de Bundesliga