Sport Kort: Davies sluit na corona en hartprobleem weer aan bij Bayern

Blijf zo altijd op de hoogte van al het sportnieuws. Voor het voetbal-, tennis-, schaats-, autosport-, wieler- en dartnieuws hebben we op onze website speciale pagina’s ingericht, waarop de belangrijkste zaken in deze sporten worden uitgelicht. In deze rubriek Sport Kort komen hoofdzakelijk de overige berichten aan bod.

Davies sluit na corona en hartprobleem weer aan bij Bayern

14:57 uur Ruim twee maanden nadat bij hem een ontstoken hartspier was ontdekt, heeft Alphonso Davies voorzichtig de groepstraining bij Bayern München hervat. De Canadese vleugelverdediger trainde dinsdag drie kwartier mee. "Het voelde heel goed'́', aldus de 21-jarige Davies.

De Canadees, bekend om zijn loopvermogen, kwam op 17 december voor het laatst in actie voor de koploper van de Bundesliga. Davies was een vaste waarde in het elftal van trainer Julian Nagelsmann, tot in januari een ontstoken hartspier bij hem werd geconstateerd. De vleugelverdediger was kort daarvoor besmet geraakt met het coronavirus. Bayern München besloot alle spelers die Covid-19 hadden gehad extra te laten controleren door de medische staf en daarbij kwam het hartprobleem aan het licht.

Vanwege de interlandperiode ligt ook de Duitse voetbalcompetitie even stil. Bayern hervat de Bundesliga op 2 april tegen Freiburg en speelt vier dagen later in Spanje het eerste duel met Villarreal in de kwartfinales van de Champions League. Mogelijk kan Davies dan weer meedoen.

Tom Beugelsdijk na hersenschudding terug op trainingsveld van Sparta

14:04 uur Tom Beugelsdijk heeft zich dinsdag weer op het trainingsveld van Sparta Rotterdam laten zien. De verdediger is hersteld van de hersenschudding die hij ruim een week geleden opliep tijdens de thuiswedstrijd tegen Go Ahead Eagles (1-0).

Beugelsdijk kwam al in de 1e minuut na een luchtduel zo ongelukkig terecht, dat aanwezige supporters voor een ernstige blessure vreesden.

Onderzoek wees uit dat het naar omstandigheden goed met hem ging. Beugelsdijk had wel een hersenschudding opgelopen en ontbrak afgelopen zaterdag tijdens de uitwedstrijd in de Eredivisie tegen NEC (0-0).

Volleybalster Dijkema na vertrek uit Rusland terug naar Italië

13:45 uur Volleybalster Laura Dijkema gaat weer in Italië aan de slag. De 32-jarige spelverdeelster van Oranje verliet begin deze maand haar Russische club Leningradka uit Sint-Petersburg vanwege de inval van Russische militairen in Oekraïne. Dijkema keerde na een lange reis terug in Nederland en heeft nu voor de rest van het seizoen onderdak gevonden bij de Italiaanse volleybalclub Busto Arsizio.

De ploeg uit Noord-Italië had vanwege blessures binnen de selectie dringend een nieuwe spelverdeler nodig. Busto Arsizio, dat op de vijfde plek staat in de Italiaanse competitie, vond die in Dijkema. De Drentse speelde eerder al enkele jaren in Italië, bij Novara en Florence, en in Turkije en Duitsland.

Dijkema werd vorig jaar met Kaliningrad voor het eerst kampioen van Rusland. De Nederlandse international verhuisde daarna naar Leningradka. Zodra die club haar officieel heeft vrijgegeven, kan ze gaan volleyballen voor Busto Arsizio.

Ook algemeen directeur Van der Plas verlaat gymnastiekunie KNGU

12.34 uur: Algemeen directeur Marieke van der Plas vertrekt bij de Nederlandse gymnastiekunie KNGU. Van der Plas gaat per 1 mei aan de slag bij de Rutgers Stichting. Eerder dit jaar vertrok ook al technisch directeur Mark Meijer bij de KNGU. Afgelopen jaar stopten de bondscoaches Gerben Wiersma en Bram van Bokhoven.

Van der Plas werkt sinds 2017 als algemeen directeur bij de gymnastiekunie. Ze kreeg te maken met een schandaal binnen de turnsport rond grensoverschrijdend gedrag. In 2020 traden tal van Nederlandse oud-turnsters naar buiten met hun verhalen over misbruik en grensoverschrijdend gedrag. Diverse coaches werden beschuldigd. De KNGU gaf opdracht tot een diepgaand onderzoek en schakelde ook het Instituut Sportrechtspraak in.

„Het bestuur van de KNGU is Marieke in het bijzonder dankbaar voor haar rol als directeur ten tijde van de crisis in onze sport”, zegt voorzitter Monique Kempff. „Er is respect en waardering voor de wijze waarop zij de signalen over misstanden en het grensoverschrijdend gedrag in onze sport heeft opgepakt en aangekaart.”

Portugal mist naast Pepe ook doelman Lopes in play-offs WK

12.22 uur: De Portugese voetbalploeg heeft in de aanloop naar de play-offs voor het WK naast verdediger Pepe ook doelman Anthony Lopes zien afhaken. De keeper van Olympique Lyon is niet fit en keert terug naar de Franse club van trainer Peter Bosz. Bondscoach Fernando Santos heeft José Sa van Wolverhampton Wanderers opgeroepen als vervanger.

Veertienvoudig international Lopes is doorgaans reserve in de nationale ploeg achter Rui Patrício. Santos zag eerder al de gelouterde verdediger Pepe afhaken, vanwege een coronabesmetting. De 21-jarige Tiago Djaló van Lille vervangt de 39-jarige verdediger van FC Porto in de selectie.

Portugal neemt het donderdag in het Estádio do Dragão van Porto op tegen Turkije. De winnaar speelt volgende week dinsdag tegen Italië of Noord-Macedonië om een ticket naar het WK van eind dit jaar in Qatar.

Olympisch zwemkampioen verliest sponsor vanwege steun aan oorlog

11.30 uur: Het grote zwemkledingmerk Speedo heeft het sponsorcontract met de Russische zwemmer Evgeni Rilov verscheurd. De tweevoudig olympisch kampioen van Tokio was eind vorige week aanwezig in het Loezjniki-stadion in Moskou, waar de Russische president Vladimir Poetin in een speech de strijdkrachten prees voor hun „speciale militaire operatie” in Oekraïne. De Russen vierden in het stadion ook de annexatie van de Kim van acht jaar geleden.

Rilov (25) was net als enkele andere topsporters aanwezig bij de ceremonie. Speedo ziet dat als een steunbetuiging aan de oorlog en besloot direct de banden met de Rus te verbreken. „Na zijn aanwezigheid afgelopen weekeinde in het Loezjniki-stadion in Moskou kan Speedo bevestigen dat het sponsorschap van Evgeni Rilov met onmiddellijke ingang is ontbonden. We veroordelen de oorlog in Oekraïne op de sterkst mogelijke manier en zijn solidair met de inwoners van Oekraïne, onze atleten en teamgenoten die worden geraakt door dit conflict”, meldde Speedo aan onder meer de bekende zwemwebsite SwimSwam. Het zwemkledingmerk doneert het openstaande sponsorbedrag aan de VN-vluchtelingenorganisatie UNHCR.

Rilov, die ook als politieagent in de buurt van Moskou werkt, veroverde vorig jaar in Japan olympisch goud op de 100 en 200 meter rugslag. Hij werd na zijn successen in Japan door Poetin gehuldigd in het Kremlin.

De mondiale zwemfederatie FINA zegt „diep teleurgesteld” te zijn in de aanwezigheid van Rilov bij de ’oorlogsviering’ in Moskou. De FINA onderzoekt de zaak.

LeBron James leidt Lakers in NBA langs oude liefde

08.00 uur: Basketballer LeBron James heeft Los Angeles Lakers in de NBA naar een overwinning op zijn oude club Cleveland Cavaliers geholpen. De 37-jarige Amerikaan, die werd toegejuicht en toegezongen door de toeschouwers in Cleveland, tekende met 38 punten, 12 assists en 11 rebounds voor een zogeheten triple-double. De Lakers versloegen de Cavaliers met 131-120.

„Ik wilde gewoon winnen, dat is het enige wat telt voor me”, antwoordde James op de vraag of deze zege voor hem extra speciaal was. „We hadden deze overwinning hard nodig.”

James debuteerde in de NBA voor Cleveland Cavaliers en keerde in 2014 terug bij die club, nadat hij met Miami Heat twee keer kampioen was geworden. De basketballer bezorgde de ’Cavs’ in 2016 hun eerste titel in de NBA. Twee jaar later stapte James over naar de Lakers, waarmee hij ook kampioen werd.

De zeventienvoudig NBA-winnaar uit LA moet nu hard werken om de play-offs te halen. De Lakers boekten in Cleveland hun 31e zege van het seizoen en daar staan 41 nederlagen tegenover. De ploeg van James staat op de negende plaats in het westen, een positie die deelname betekent aan de voorrondes van de play-offs. Die beginnen komende maand. De Cavaliers koersen met 41 zeges tegen 31 nederlagen rechtstreeks af op deelname aan de play-offs.

Golficoon Mickelson ontbreekt op Masters na kritiek op PGA Tour

07.54 uur: Golfer Phil Mickelson ontbreekt voor het eerst sinds 1994 op de Masters, de major op de banen van Augusta. De 51-jarige Amerikaan, zesvoudig majorwinnaar, uitte vorige maand felle kritiek op de organisatie van de Amerikaanse PGA Tour. Mickelson had echter al snel spijt van zijn harde woorden en besloot daarna een tijdje rust te nemen.

De Amerikaan ontbreekt nu op de deelnemerslijst van de Masters, van 7 tot en met 10 april op Augusta. Mickelson won het befaamde groene jasje op de major in eigen land in 2004, 2006 en 2010. Vorig jaar zegevierde de Amerikaan voor de tweede keer op het PGA Championship, waarmee hij de oudste majorwinnaar ooit werd. Mickelson won in zijn carrière ook een keer het Brits Open.

Mickelson verweet de PGA Tour recentelijk „onaangename hebzucht”, omdat de organisatie van de tour vrijwel alle mediarechten bezit, ook op beelden van de golfers. De Amerikaan kwam al snel tot inkeer en zei in een uitgebreid bericht op Instagram dat zijn uitlatingen „roekeloos” waren.

Rentree Wawrinka na twee operaties in een jaar

07.53 uur: Tennisser Stan Wawrinka maakt na ruim een jaar afwezigheid zijn rentree. De 36-jarige Zwitser doet volgende week met een wildcard mee aan het challengertoernooi van Marbella, het Andalusië Open. Wawrinka onderging afgelopen jaar twee operaties vanwege een voetblessure.

De drievoudig grandslamwinnaar speelde in maart vorig jaar voor het laatst op de ATP Tour. Wawrinka werd toen zowel in Rotterdam als Doha in de eerste ronde uitgeschakeld. De Zwitser had op dat moment al last van zijn linkervoet en liet zich uiteindelijk opereren. Enkele maanden later was nog een operatie nodig. De voormalig nummer 3 van de wereld is als gevolg van zijn fysieke problemen afgezakt naar de 232e plaats op de wereldranglijst.

Wawrinka won zestien ATP-titels, waaronder drie grandslamtoernooien: de Australian Open in 2014, Roland Garros in 2015 en een jaar later de US Open. De Zwitser pakte in 2008 op de Spelen van Beijing olympisch goud met landgenoot Roger Federer in het dubbelspel.