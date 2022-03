Sport Kort: Golficoon Mickelson ontbreekt op Masters na kritiek op PGA Tour

Blijf zo altijd op de hoogte van al het sportnieuws. Voor het voetbal-, tennis-, schaats-, autosport-, wieler- en dartnieuws hebben we op onze website speciale pagina’s ingericht, waarop de belangrijkste zaken in deze sporten worden uitgelicht. In deze rubriek Sport Kort komen hoofdzakelijk de overige berichten aan bod.

Golficoon Mickelson ontbreekt op Masters na kritiek op PGA Tour

07.54 uur: Golfer Phil Mickelson ontbreekt voor het eerst sinds 1994 op de Masters, de major op de banen van Augusta. De 51-jarige Amerikaan, zesvoudig majorwinnaar, uitte vorige maand felle kritiek op de organisatie van de Amerikaanse PGA Tour. Mickelson had echter al snel spijt van zijn harde woorden en besloot daarna een tijdje rust te nemen.

De Amerikaan ontbreekt nu op de deelnemerslijst van de Masters, van 7 tot en met 10 april op Augusta. Mickelson won het befaamde groene jasje op de major in eigen land in 2004, 2006 en 2010. Vorig jaar zegevierde de Amerikaan voor de tweede keer op het PGA Championship, waarmee hij de oudste majorwinnaar ooit werd. Mickelson won in zijn carrière ook een keer het Brits Open.

Mickelson verweet de PGA Tour recentelijk „onaangename hebzucht”, omdat de organisatie van de tour vrijwel alle mediarechten bezit, ook op beelden van de golfers. De Amerikaan kwam al snel tot inkeer en zei in een uitgebreid bericht op Instagram dat zijn uitlatingen „roekeloos” waren.

Rentree Wawrinka na twee operaties in een jaar

07.53 uur: Tennisser Stan Wawrinka maakt na ruim een jaar afwezigheid zijn rentree. De 36-jarige Zwitser doet volgende week met een wildcard mee aan het challengertoernooi van Marbella, het Andalusië Open. Wawrinka onderging afgelopen jaar twee operaties vanwege een voetblessure.

De drievoudig grandslamwinnaar speelde in maart vorig jaar voor het laatst op de ATP Tour. Wawrinka werd toen zowel in Rotterdam als Doha in de eerste ronde uitgeschakeld. De Zwitser had op dat moment al last van zijn linkervoet en liet zich uiteindelijk opereren. Enkele maanden later was nog een operatie nodig. De voormalig nummer 3 van de wereld is als gevolg van zijn fysieke problemen afgezakt naar de 232e plaats op de wereldranglijst.

Wawrinka won zestien ATP-titels, waaronder drie grandslamtoernooien: de Australian Open in 2014, Roland Garros in 2015 en een jaar later de US Open. De Zwitser pakte in 2008 op de Spelen van Beijing olympisch goud met landgenoot Roger Federer in het dubbelspel.