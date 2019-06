Evenepoel ondanks harde val sterkste in België

De leiderstrui van de 19-jarige Belg kwam in de vijfde en laatste etappe niet meer in gevaar, ondanks dat de renner van Deceuninck - Quick-Step betrokken was bij een valpartij in de massasprint.

Coquard

De Fransman Bryan Coquard won de slotrit met finish in Beringen. Een aantal renners ging in de slotkilometer op hoge snelheid onderuit en vloog tegen de dranghekken. Evenepoel was een van de slachtoffers, maar hij kon ongedeerd weer op zijn fiets klimmen en over de meet rijden.

De wereldkampioen bij de junioren was leider in de vijfdaagse rittenkoers sinds de tweede etappe naar Zottegem, die hij won na een knappe solo. Hij hield de dagen erna stand. „Ik was er van onder de indruk, had zelfs kippenvel toen ik over de streep kwam”, zei de renner na afloop tegenover Sporza.

Wereldrenners

Evenepoel heeft de categorie van de beloften overgeslagen en kan zich al moeiteloos meten met de beste profs. „Leider zijn in een koers is relatief gemakkelijk als het parcours je goed ligt en dat was in mijn geval zo. Ik heb hier jongens als Tim Wellens en Victor Campenaerts verslagen en die beschouw ik toch als wereldrenners.”

Campenaerts, de houder van het werelduurrecord, eindigde als tweede in het klassement op 52 seconden achterstand van Evenepoel. Wellens werd derde op 2.02. Beste Nederlander was Pieter Weening op de tiende plaats.