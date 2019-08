Stegeman boos op ’schijterige’ aanvoerder

PEC Zwolle kent net als vorig jaar een dramatische seizoensstart met nul uit drie en gaat als hekkensluiter het weekend in. „De eerste helft hebben we comfortabel gespeeld aan de bal, ook vrij goed. In de tweede helft krijg je direct een penalty tegen en dan zakt het in. Vitesse had niet de beste dag, vooral de eerste helft niet, maar daar hebben we geen gebruik van gemaakt. Bij ons ontbrak het aan de eindpass”, aldus Bruns.

"’Dan moet je gewoon je hoofd erin gooien’"

„FC Utrecht-uit en Vitesse-uit zijn wedstrijden die je kunt verliezen, maar een thuiswedstrijd tegen Willem II hoor je normaal gesproken te winnen. Er komt nu een reeks aan, waarin je punten kan pakken. Volgende week thuis tegen Sparta moet het publiek erachter gaan staan, moeten wij gas geven en zorgen dat we drie punten pakken. Dat is heel belangrijk om het goede gevoel te krijgen.”

Thomas Bruns beleefde een slechte avond met PEC Zwolle op bezoek bij Vitesse Ⓒ BSR/Soccrates

Een goed gevoel had trainer John Stegeman zeker niet. De oefenmeester van PEC Zwolle fakkelde zijn ploeg stevig af. „Ik baal een beetje en ik ben een beetje boos, omdat ik vind dat we de wedstrijd tegen Vitesse heel gemakkelijk weggeven. In de eerste helft zijn we minimaal gelijkwaardig aan Vitesse, alleen is het bij ons in de eindfase wel blaffen, maar niet bijten. We komen een paar keer goed door, maar dan moet je ook zorgen dat je scoort. Maar in de eindfase voor rust werden we slordig aan de bal en daarmee hielpen we Vitesse, dat ons daardoor onder druk kon zetten. In de rust had ik een goed gevoel. We hadden een plan hoe we Vitesse meer pijn konden doen. Maar dat plan kon al na twee minuten in de prullenbak, omdat we verschrikkelijk verdedigden. De penalty die we tegen krijgen vind ik gewoon een fout van ons. Hoe je daar verdedigt met je hand omhoog. Ik noem dat schijterig, al moet ik daar misschien mee oppassen. Je bent verdediger en dan mag je gewoon je mooie hoofd erin gooien vind ik”, aldus Stegeman, over de situatie waarin Etiënne Reijnen met een handsbal de strafschop veroorzaakte, waaruit Vitesse op 1-0 zou komen.

Balende PEC-aanvoerder Etienne Reijnen (l) Ⓒ BSR/Soccrates

„Daarna hebben we gepoogd het op te pakken, maar we waren opnieuw een ploeg, die vooral blaft en niet bijt. En dan maken we weer een fout en is het 2-0. We verspelen gewoon op een verschrikkelijke manier de bal bij onze eigen zestien. Dan zie je dat de ploeg wegvalt. Dat we niet meer het vermogen hebben om scherp te zijn, elkaar goed in te spelen. We maken fouten aan de bal, verliezen duels, allemaal van die halve balletjes. Dat is in de uitvoering heel slecht. En dan krijgen we weer een doelpunt tegen, waarbij we niet met onze man meelopen. Dan kun je zeggen, dat is de kwaliteit van Vitesse. Dat geloof ik. Maar ik vind het ook heel erg slecht van PEC Zwolle, zoals we daar verdedigen. Op dit niveau moet je als een kerel verdedigen en kort dekken. Dat is te vaak bij ons niet het geval en vaak na rust. Ik moet er eens over gaan nadenken waarom we de laatste drie wedstrijden steeds na rust doelpunten tegen kregen waardoor wedstrijden naar de filistijnen gingen.”