Fred Rutten sluit PSV-boek, maar: ’In voetballand is niets onmogelijk’

Rutten heeft een lange historie in Eindhoven. In 2001 stapte de inwoner van het Twentse Overdinkel voor het eerst binnen bij PSV. De trainer, die even daarvoor met FC Twente in de bekerfinale beslag had gelegd op de KNVB-beker ten koste van de Brabanders, werd hoofd opleiding in Eindhoven. Guus Hiddink haalde hem een jaar later als assistent naar het eerste, een rol die hij drie jaar vervulde. In 2009 keerde Rutten terug in de Lichtstad als hoofdtrainer, maar het lukte hem niet om de Brabanders naar de titel te leiden en in zijn derde seizoen werd hij in maart ontslagen. Afgelopen zomer keerde Rutten voor de tweede keer terug, ditmaal om als ervaren assistent de nieuwe hoofdtrainer Ruud van Nistelrooy voor valkuilen te behoeden, maar de samenwerking was een minder lang leven beschoren dan de bedoeling was.

Nadat afgelopen week duidelijk werd dat de verhoudingen in de technische staf verstoord waren en dat er in de selectie onvrede was over bepaalde aspecten van het trainerschap van Van Nistelrooy, besloot de trainer zelf op te stappen. De impact van het plotselinge opstappen van de trainer was groot geweest, gaf Rutten aan in Alkmaar. „Ik heb veel meegemaakt in mijn carrière, maar dit was wel iets wat heel lastig was. Daarom is het ook heel knap dat we in een kort tijdsbestek de hoofdjes allemaal één kant op hebben gekregen en een goed resultaat hebben kunnen halen. Een resultaat dat heel belangrijk is voor de club. Met z’n allen hebben we het spulletje bij elkaar geraapt en er een positieve schwung aan gegeven.”

Verstoorde verhouding

Een van de oorzaken van het voortijdige vertrek van Van Nistelrooy was de verstoorde verhouding binnen de staf. Die onderlinge problemen hadden er al voor gezorgd dat Rutten eerder intern zijn vertrek had aangekondigd voor na dit seizoen ondanks een nog doorlopend contract. „Ik heb al een maand geleden aangegeven dat ik niet door zou gaan”, aldus Rutten. Op de opmerking vanuit de zaal ’maar dat was als assistent’ antwoordde de ervaren rot in het vak: „Ik voelde me wel hoofdtrainer. In deze rol die ik heb vervuld heb ik naast een collega gestaan. Dat was de head coach. En ik was de assistent-trainer, maar ik heb me altijd ook wel gevoeld alsof ik hoofdtrainer was.”

Rutten ging in Alkmaar dieper in op zijn beweegredenen om al geruime tijd geleden aan te geven dat hij wilde stoppen als assistent-trainer. „Als je als collega’s met elkaar samenwerkt heb je meningen, heb je een visie. Ik heb nog nooit ervaren als assistent-trainer, en ik ben al bij diverse coaches assistent geweest, dat er honderd procent dezelfde visie is. Dat is een utopie. Ieder mens is verschillend. Een tijdje terug heb ik aan Ruud aangegeven dat ik in deze rol niet door wilde. Ik ken mijzelf heel goed. Ik kan mezelf een spiegel voorhouden: ’dit is Fred.’ Op een gegeven moment komen er wat haarscheurtjes en is er iets te vaak een discussiepuntje. Ik weet hoe ik ben. Om dat volgend jaar weer te gaan doen, wilde ik mezelf niet aandoen. Ik heb vorig jaar ook een fysiek probleem gehad. Dat was een paar maanden lang een moeilijke periode. In mijn hoofd is dat helemaal weg. Maar dat neem je wel mee en ik ben ook op een leeftijd dat je dat jezelf niet meer gaat aandoen.”

Barbecue

En dus trekt Rutten voor de derde keer de deur achter zich dicht op De Herdgang en waarschijnlijk ditmaal definitief. Op de vraag hoe zijn komende dagen eruit gaan zien, antwoordde de ervaren rot in het vak. „We hebben eerst nog een barbecue met het hele team en woensdag stap ik in het vliegtuig op vakantie. Ik denk niet dat ze mij gaan achtervolgen, dus ik zal het maar zeggen: naar Spanje. Mijn kantoor hoef ik niet leeg te ruimen. Dat is al lang leeg. En morgenvroeg ga ik naar huis en dan zie ik mijn kinderen en kleinkinderen weer. Dat is ook wel leuk hoor.”