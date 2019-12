Klopp: ’Dat heb ik al 500.000 keer verteld’

„Journalisten mogen stemmen, toch? Ik zie het een beetje anders, maar het is geen probleemn. Lionel Messi is waarschijnlijk de beste voetballer die ik ooit heb zien spelen. Dat heb ik al zo’n 500.000 keer vertelt. Maar ik kan mij geen indrukwekkender seizoen van een verdediger herinneren”, zei Klopp over Van Dijk, die zeven punten tekort kwam ten opzichte van de Argentijn van FC Barcelona. „Het zou ook terecht zijn geweest als Virgil had gewonnen. Wij wonnen de Champions League en hij beleefde een geweldig seizoen.”

Het was de tweede Gouden Bal in 2019 die door Messi werd veroverd en net niet door Van Dijk. Eerder moest de aanvoerder van Oranje ook bij de verkiezing van de FIFA zijn meerdere erkennen in de Zuid-Amerikaanse voetballegende.

Van Dijk werd eerder wel verkozen tot Europees Voetballer van het Jaar en ook in de Premier League kwam hij er als beste speler uitrollen. Met Mathieu van der Poel en Max Verstappen strijdt de geboren Brabander ook nog om de titel Sportman van het Jaar in Nederland.

