Tranen in Tirana: Feyenoord verliest finale Conference League

De lange weg door Europa, met achttien duels zelfs ongekend lang, eindigde bij wedstrijd nummer negentien in een diepe teleurstelling voor het Legioen, dat er vooraf zo zeker van was dat het aanvallende voetbal tegen de Italianen van Jose Mourinho zou leiden tot succes.

Wat tegen het sterker geachte Olympique Marseille wel lukte – volop aanvallen, lef tonen en met het mes tussen de tanden spelen zowel thuis als uit – zagen we plotseling niet meer terug tegen de Romeinen.

De Feyenoorders na afloop in mineur. Ⓒ ANP/HH

Was dat het finalespook dat rondwaarde boven een selectie die internationaal nog weinig heeft meegemaakt? Kreeg de spanning vat op de spelers of was het tactisch plan wat voorzichtiger tegen een gelouterde Serie A-club? Met die vragen zat het rood-witte deel van de supporters halverwege al in het stadion van Tirana. Hun ‘helden’ gooiden lang de schroom niet van zich af en kregen in de eerste helft daarvoor al de rekening gepresenteerd.

Minder risico’s

Natuurlijk nemen finalisten minder risico’s omdat alles afhangt van één optreden onder hoogspanning. Maar in het warme Albanië werd het opeens allemaal te voorzichtig. De vleugelspelers Luis Sinisterra en Reiss Nelson stonden nooit zo scherp op de achterste lijn van AS Roma als in andere Europese duels, Cyriel Dessers werd te vroeg voorzien van diepteballen waarbij hij bijna vermoord werd door het boomlange duo Mancini/Smalling en Gernot Trauner maakte achterin met zijn timing fouten die hij bijna het hele seizoen niet heeft gemaakt.

Een van die foutjes leidde ook de 1-0 van AS Roma in. De kale Oostenrijker gleed met zijn glimmende schedel op onverklaarbare wijze onder de bal van verdediger Mancini door, waarna Nicola Zaniolo met de buitenkant van zijn voet langs de uitkomende Justin Bijlow kon tikken.

Mokerslag

Het was een mokerslag voor de ploeg van Slot omdat de teams van Mourinho al jaren meesters zijn in het verdedigen van een voorsprong. Dat gaat gepaard met theater, met tijdrekken, met schwalbes en met het simuleren van blessures. Precies dat gebeurde er ook.

Het doelpunt was ook het enige moment waarop AS Roma in het zestienmetergebied van Feyenoord kwam tijdens de eerste helft. Alles was ingestoken op verdedigen met vijf man en een ijzeren discipline, aangevuurd door een bloedfanatieke Mourinho. Die schold al na 30 seconden zijn linksback overhoop toen die gewoon gepasseerd werd door Lutsharel Geertruida.

Rick Karsdorp in duel met Luis Sinisterra Ⓒ ANP/HH

Herboren

Op papier, zo wist Feyenoord vooraf, was de nummer zes van Italië in alles groter: de begroting, de waarde van de spelers, het salarishuis, alles. Maar dat zat in de halve finale tegen Marseille ook nooit in de weg.

Slot moet in de rust zijn spelers hebben ingepeperd dat ze in alle opzichten moesten terugkeren naar hun eigen ideeën en de huisstijl die Feyenoord onder zijn bewind eigen is geworden. Als herboren kwam zijn ploeg uit de kleedkamer. Het vuur was terug en dat leidde meteen na rust tot drie levensgrote kansen.

Trauner op de paal

Trauner dacht zijn eerdere uitglijder goed te kunnen maken toen hij uit een hoekschop de paal raakte, uit de rebound knalde Sinisterra bijna raak en een paar minuten later liet Malacia een kanonskogel los die via de vuisten van doelman Rui Patricio op de kruising van lat en paal spatte.

De boel stond weer in vuur en vlam, maar het bleef het werk van een meesterkraker om de kluis van koning Mourinho open te krijgen. De Portugees, die altijd met grote en peperdure ploegen zijn finales heeft gewonnen, bleef leunen op de kwaliteit van zijn kopstukken.

De code van Koning Mourinho bleek niet te kraken. Ⓒ ANP/HH

Het contrast tussen de twee finalisten kon niet beter worden weergegeven dan door de vergelijking tussen de twee spitsen van beide ploegen. Feyenoord steggelt al maanden over de eventuele aankoop van Cyriel Dessers voor vier miljoen euro. De club had eerst het geld niet, zou dankzij de Europese successen nu wel de knip kunnen trekken maar nu lijkt door andere aanbiedingen zijn salaris onhaalbaar.

Bij de Romeinen stond Tammy Abraham opgesteld, aangetrokken voor 40 miljoen euro begin dit seizoen en zowel in salaris als transfersom het tienvoudige van Dessers. Tot de finale leverde de voormalige Chelsea-spits daar wel kwaliteit voor: 29 goals in 56 duels.

Voor Feyenoord resteert de herinnering aan een prachtig Europees seizoen, het eerste jaar van Slot.

De aanloop naar deze eindstrijd was in alle opzichten voor het Legioen een droom. Zowel sportief, met een ware krachttoer door heel Europa, als qua sfeer op de finaledag in heel Tirana. Maar bij het ontwaken is de harde realiteit dat de eerste Conference League-beker de oversteek maakt van Albanië naar Italië en niet naar Rotterdam.