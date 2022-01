Chelsea neemt met Romelu Lukaku stevige optie op finaleplaats in League Cup

Na slecht uitverdedigen bij Tottenham kon Kai Havertz al in de 5e minuut de score openen. Het doelgerichte schot van de Duitser werd door verdediger Davinson Sánchez als laatste aangeraakt (1-0). Na ruim een half uur deponeerde Ben Davies de bal eveneens in eigen doel (2-0). De Spurs, zonder aanvaller Steven Bergwijn, konden daarna niets terugdoen.

Romelu Lukaku begon in de basis bij Chelsea. De Belg werd afgelopen weekeinde buiten de selectie gelaten naar aanleiding van een kritisch interview.

De winnaar van het tweeluik speelt tegen Liverpool of tegen Arsenal. Het eerste duel tussen deze twee clubs zou donderdag in Londen worden gespeeld. Die wedstrijd werd op verzoek van Liverpool echter uitgesteld vanwege het grote aantal afwezige spelers bij de club van verdediger Virgil van Dijk.

Zowel de selectie als de technische staf is getroffen door een uitbraak van het coronavirus. Onder anderen de Nederlandse assistent-trainer Pepijn Lijnders is in navolging van hoofdcoach Jürgen Klopp positief bevonden en zit momenteel in quarantaine. Liverpool heeft inmiddels het trainingscomplex tijdelijk gesloten.