’FC Twente voor mij beste optie’ Robin Pröpper kreeg net als Berghuis te maken met supporterswoede na vertrek bij Heracles

Door Jeroen Kapteijns Kopieer naar clipboard

Na vijf seizoenen bij Heracles Almelo draagt Robin Pröpper nu het shirt van aartsrivaal FC Twente. Ⓒ FOTO Getty Images

AMSTERDAM - De meest beladen transfer van deze zomer was die van Steven Berghuis van Feyenoord naar Ajax, maar ook de overstap van Heracles-captain Robin Pröpper naar de grote buurman FC Twente maakte veel los. De jongere broer van PSV’er Davy Pröpper is een van de grote vissen die de club uit Enschede binnenhaalde naast andere gerenommeerde spelers als Ricky van Wolfswinkel, Michel Vlap, Virgil Misidjan, Michal Sadilek en Lars Unnerstall. Door deze kwaliteitsimpuls hoopt FC Twente dit seizoen terug te keren in het linkerrijtje.