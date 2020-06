Uitgeverij baalt van illegaal delen boek Wesley Sneijder

Op social media wordt gesuggereerd dat het illegaal delen van het boek een wraakactie is van enkele fanatieke Ajax-supporters, die zo hopen dat Sneijder inkomsten misloopt. Aanleiding voor de wraakactie zou een incident van enkele weken geleden zijn, toen de F-Side (de harde Ajax-kern) via een statement liet weten dat Sneijder niet langer welkom is in Amsterdam.

De supporters zeggen zich verraden te voelen door de recordinternational van Oranje, die zijn liefde voor FC Utrecht niet onder stoelen of banken steekt en ook een skybox heeft in stadion Galgenwaard. Bovendien dook er een filmpje op, rond de bekerwedstrijd FC Utrecht-Ajax dit seizoen. „Utrecht, we gaan Ajax slopen”, riep Sneijder daarin. Het filmpje was echter ver daarvoor al opgenomen en Sneijder heeft naar eigen zeggen absoluut geen hekel aan de Amsterdamse club, waarvoor hij zelf jaren speelde en als publiekslieveling vertrok.

Tweede druk

In het statement deelde de F-Side Sneijder desondanks mee dat hij niet meer welkom was in Amsterdam en daar reageerde de oud-voetballer vervolgens weer op met een nieuw filmpje, waarin hij in de auto zat op weg naar de hoofdstad. Hij begeleidde het filmpje met een vrolijk liedje over Utrecht.

Sinds 26 juni is de biografie van Sneijder, opgetekend door Kees Jansma, in de boekenwinkels te koop. In het boek is de Utrechter openhartig over onder meer zijn loopbaan, zijn gestrande huwelijk met Yolanthe en de lange nachten in het uitgaansleven. Hoewel uitgeverij Overamstel meldt dat het boek uitstekend verkoopt, zowel als papieren versie als e-book, en er een tweede druk komt, betreurt het de illegale handel.

’Tot onze grote spijt illegaal verspreid’

„We hebben tot onze grote spijt ook gemerkt dat het boek van Wesley Sneijder illegaal verspreid wordt. De uitgeverij werkt nauw samen met Stichting BREIN, die auteursrechtinbreuk en -misbruik opspoort en bestrijdt”, meldt Overamstel in een reactie bij RTL Nieuws. De uitgeverij wilde verder niet reageren en laat het bij het statement.

Tegenover hetzelfde medium meldt Stichting BREIN dat het illegaal delen van een boek strafbaar is en vergelijkbaar met winkeldiefstal.