Dronken Kyrgios slaat wild om zich heen

„Andy Murray en Nick Kyrgios gaan vanmiddag live op Instagram. Dit is een conversatie die je niet wil missen”, slingerde de internationale tennisfederatie de wereld in. Uiteindelijk deed het gesprek op een negatieve manier meer stof opwaaien dan gewenst.

Kyrgios, die al meerdere wijntjes op had, deed zijn naam als bad boy eer aan en deed enkele boute uitspraken. „We geven niks om Nadal, Djokovic en Federer, man. We houden van jou”, zo vertelde hij Murray.

„Het gewone volk houdt van jou. Ik heb het je vaak gezegd. Ik vind jou beter dan Djokovic. Als ik serveer, speelt Djokovic gewoon trefbal, terwijl jij echt probeert om een winner te slaan. Hij deed tegen mij altijd maar wat, jij zat er telkens bovenop.”

Dominic Thiem werd door Kyrgios omschreven als een saai persoon en iemand waar hij totaal geen klik mee heeft. Of kan en wil hebben. „Ik probeer voor goede vibes te zorgen door bijvoorbeeld een nieuwe cocktail uit te proberen. Thiem kijkt liever hoe verf opdroogt.”

Andy Murray en Nick Kyrgios schudden elkaar de hand. Ⓒ AFP

Ook over de Laver Cup, waarbij in teams wordt gespeeld, had Kyrgios het nodige te zeggen. Volgens levert het toernooi vooral schijnheilige vertoningen op. „Laten we eerlijk zijn: Stefanos Tsitsipas en Alexander Zverev haten elkaar, maar op de Laver Cup zijn ze plots beste maatjes. Schei toch uit.”

Toen Murray op een gegeven moment informeerde hoeveel glazen wijn Kyrgios al op had, antwoord het enfant terrible met: „Ik heb ongeveer evenveel wijntjes op als jij mij ooit games gunde op Wimbledon. Een stuk of zes dus.”

Na een kwartiertje besloot Kyrgios dat het mooi was geweest en kwam de verlossing voor Murray, die zich duidelijk ongemakkelijk voelde bij het gesprek. „Ik ga afronden”, zo eindigde de Australiër. „Ik heb me nog goed gedragen. Eén ding wil ik je nog een keer zeggen: jij bent beter dan de grote drie.”