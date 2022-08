Carlo l’Ami schrijft Gorter niet af: ’Ajax zal hem helpen’

Premium Voetbal

Gaat Ihattaren zijn belofte ooit inlossen? Leven voetbalparel blijft maar tumultueus

Het nieuws dat Mohamed Ihattaren de afgelopen weken afwezig is geweest bij Ajax vanwege een veiligheidsrisico vanuit het criminele milieu is de zoveelste opmerkelijke episode in het tumultueuze leven van de Utrechtse voetballer. Sinds zijn profdebuut ruim drieënhalf jaar geleden heeft het begenadigd...